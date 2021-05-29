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Yerel Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan yangın!
Yerel

Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan yangın!

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:21:00 - 2021-05-29 02:22:52

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Kozan'da yangın

Yangın, akşam saat 19:55 sıralarında Kozan ilçesi Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili Bölgesi'nde çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz ve su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 150 yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar kızılçam ormanlık alan zarar görürken, yanan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan bir orman işçisi yangına müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği için hastaneye sevk edildi.

 

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