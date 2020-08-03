  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'daki suç örgütü operasyonunun drone görüntüleri paylaşıldı

Bir evin damında arama yapan polisin, yerde bulduğu Türk bayrağını katlayıp götürmesi dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-08-03 13:46:24 -
Adana'daki suç örgütü operasyonunun drone görüntüleri paylaşıldı

ADANA (AA) - Adana'da, 6 şüphelinin tutuklandığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonun drone görüntüleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 3 Temmuz'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin paylaşılan drone görüntülerinde, özel harekat polislerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi yer alıyor.

Ekiplerin, şüphelileri gözaltına almasının da yansıdığı görüntüde, bir evin damında arama yapan polisin yere bırakılmış Türk bayrağını katlayıp götürmesi dikkati çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen zanlıların yakalanması için 3 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı