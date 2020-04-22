  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hastanede öldü

Polis ekipleri firari şüpheliyi yakaladı

2020-04-22 18:32:08 -
Adana'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri hastanede öldü

ADANA (AA) - Adana'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesinde dün iki katlı bir evin çatı katında çıkan kavgada akrabası Hasan B. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen yaralılardan Durmuş Süha S. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı Hasan B'yi yaptığı çalışmayla yakaladı.

Şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Maktulün kardeşi Kemal S'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir evin çatı katında çıkan kavgada Durmuş Süha S. ve kardeşi Kemal S'nin tartıştıkları akrabaları Hasan B. tarafından tabancayla vurulduğu öne sürülmüştü.

Yaralı iki kardeşin hastaneye kaldırıldığı olayın ardından polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı