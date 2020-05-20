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Ekonomi

Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:21:11 -
Adana'da üretilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'te satıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasat edilen sezonun ilk buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) kilogramı 1,73 liradan satıldı.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, hububat sezonu kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesinde hasat edilen ilk ürün piyasaya sürülmek üzere Gaziantep'e getirildi.

GTB hububat ve bakliyat satış salonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olmasından dolayı buğday pazarında satışa sunulan ilk mahsul buğday, üretici ve işletmecilerin yoğun ilgisini gördü.

Yaklaşık 150 ton ekmeklik buğday kilogramı 1,73 liradan bir un fabrikasına satıldı.

Buğdayı satışa sunan tüccar Ahmet Güneş, iklimsel şartların etkisiyle sezonun ilk buğdayının genellikle Adana'nın Ceyhan ve Karataş ilçelerinde yetiştirildiğini belirtti.

Fiyattan memnun olduklarını ifade eden Güneş, "Bu sene geçtiğimiz yıla oranla havaların daha yağışlı ve serin gitmesinden dolayı ilk ürünün hasadı yaklaşık 1 hafta gecikmeli olarak gerçekleşti. Üretici ve tüccarlar olarak yeni sezonun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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