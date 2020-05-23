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Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:03:49 -
Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Atan (20) idaresindeki 50 ZA 200 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Gala mevkisinde uçuruma devrildi.

Sabah erken saatlerde tarlasını sulamaya giden Murtaza Öztürk, kazayı fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Atan'ın cesedi, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Atan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiğinin ancak sabah fark edildiğinin tahmin edildiği öğrenildi.

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