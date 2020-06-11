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Aktüel

Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:41:03 -
Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

ADANA (AA) - Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Baskınlar sırasında polis, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bazı adreslerde de arama yaptı.

Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra şüpheliler emniyete götürüldü.

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