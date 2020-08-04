Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 genç kurtarıldı

ADANA(AA) - Adana'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 genci vatandaşlar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına giren Sadık A. (15) ile arkadaşı Süleyman Yağız E. (15) bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Sadık A. çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkmayı başardı. Akıntıda sürüklenmeye devam eden Süleyman Yağız E'yi ise çevrede kebapçılık yapan Murat Alpay (56) sulama kanalından kurtardı.

Süleyman Yağız E, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu iyi olan Sadık A. gazetecilere, serinlemek için sulama kanalına girdiklerini belirterek, "Bir süre sonra yorulduk. Sudan çıkmak istedik ama başaramadık. Arkadaşımı kurtarmak istedim ama başaramadım. Çevredekiler beni kurtardı. Arkadaşımı da suya atlayan bir ağabey kurtardı." dedi.

Murat Alpay da gencin suda batıp çıktığını görünce hemen kanala atladığını anlatarak, "Çocuğu sırtıma alıp yüzmeye başladım. Etrafta tutunacak bir yer aradım ama bulamadım. Daha sonra vatandaşlar ellerini uzatarak ikimizi de sudan çıkardı. Çocuk çırpınsa, dirense ikimiz de ölürdük. Ben 56 yaşındayım, gücüm bir yere kadar yeterdi." diye konuştu.