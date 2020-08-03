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Aktüel

Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:03:23 -
Adana'da su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi.

Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, hayatlarını kaybeden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı.

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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