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Aktüel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:47:33 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta oturan Halil Budak ile Turgay Bektaş'a, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Yaralanan Budak ve Bektaş, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boynundan yaralanan Halil Budak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

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