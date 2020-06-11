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Aktüel

Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 04:03:01 -
Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan Mustafa K. ile Ege Emre Ç. tabanca ile yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışması başlattı.

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