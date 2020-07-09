  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:16:10 -
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Ekrem Akkaya yönetimindeki 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı.

Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekti.

Otobüsteki 28 yolcunun inmesinin ardından aracın büyük bölümünü alevler sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıdığı öğrenilen otobüste hasar oluştu.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kesmen aksadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı