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Yerel Adana'da şafak operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Adana'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 09:41:00 -
Adana'da şafak operasyonu! Gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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