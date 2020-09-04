  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı
Aktüel

Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:06:58 -
Adana'da kocasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da kocasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen kadın tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde dün 11 yıllık eşi Hakan Ö'yü av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fikriye Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli kadın, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fikriye Ö'nün ifadesinde, eşi Hakan Ö'nün aşırı kıskanç olduğu ve bu nedenle kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylediği iddia edildi.

Gökçeler Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hakan Ö'yü (33) tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Fikriye Ö. gözaltına alınmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti
Dünya

Dünyaca ünlü düşünür Onfray'dan çok konuşulacak Erdoğan tespiti

Dünyaca ünlü Fransız düşünür Michel Onfray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak bir tespitte bulundu. Onfray, Frans..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı