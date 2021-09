Adana'da kanlı kavga

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, cadde ortasında karşı karşıya gelince tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada her iki taraftan Hüseyin C. ve Kazım D. yaralandı. Boynu ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hüseyin C., yanındakiler tarafından özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ bacağından vurulan ve kan kaybeden Kazım D. ise olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavisi devam iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis 10'un üzerinde boş tabanca kovanı buldu. Olaya karışan ve silah kullanan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.