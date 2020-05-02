  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da kanadı ipe takılan güvercin polisin dikkati sayesinde kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:22:19 -
Adana'da kanadı ipe takılan güvercin polisin dikkati sayesinde kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da, kanadı iki ağaç arasında gerili ipe takılan güvercin kurtarıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, iki ağaç arasında gerili ipe bir güvercinin kanadından takıldığını fark etti.

Ekipler, ipten kurtulamayan güvercin için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini bölgeye çağırdı.

İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle uzandıkları ipten güvercini kurtardı.

Bu sırada, polis ekiplerinin uygulama noktasında tesadüfen durdurduğu bir veteriner hekim de güvercinin sağlık kontrolünü yaptı.

Herhangi sorunu olmadığı belirlenen güvercin salındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı