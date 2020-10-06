  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kaçakçılık denetimleri: 7 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık denetimleri: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:50:02 -
Adana'da kaçakçılık denetimleri: 7 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık denetimlerinde 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında önlem alarak şüpheli görülen araçlarda denetim yaptı.

Ekipler, kontrol ettikleri 5 araçta, gümrük kaçağı 73 cep telefonu, 192 şişe içki ve 540 paket sigara ele geçirdi.

Şehirler arası yolcu otobüsünde şüpheli görülen yolcuların bagajlarını inceleyen ekipler, iki çantada kıyafetlerin arasına gümrük kaçağı cep telefonları buldu. Bir otomobilin bagajında da kaçak içki bulundu.

Denetimlerde, kaçakçılık gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis kamerasına da yansıyan kontrol görüntülerinde, durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama yapılması, köpeğin tepki verdiği araçtaki iki bölümde kaçak sigara bulunması üzerine köpeğin eğiticisi olan polisin sevinç yaşaması yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı: Bu helal değil

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan çatışması devam ederken Türk vatandaşlara önemli bir u..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay