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Aktüel Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:45:43 -
Adana'da kaçak sigara ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da tırda yapılan aramada bin 330 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı bin 330 paket sigara ele geçirildi.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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