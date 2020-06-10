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Aktüel

Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:35:45 -
Adana'da boşandığı eşini darbeden zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da boşandığı eşini darbeden şüpheli mahkemece tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde boşandığı eşi H.E'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı E.B, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda H.E. yürüyüş yaptığı sırada boşandığı eşi E.B. tarafından yolu kesilerek darbedilmişti.

H.E, bir kadın kuaförüne sığınırken, çevredeki vatandaşlar da olaya tepki göstererek E.B'yi tartaklamışlardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, kadının şikayetçi olması üzerine E.B'yi gözaltına almıştı.


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