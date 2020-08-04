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Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isterken tır çarpan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:00:26 -
Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isterken tır çarpan sürücü öldü

ADANA (AA) - Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen tır sürücüsü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cemalettin Kıt idaresindeki 54 HZ 786 plakalı tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu doğu çıkışı yakınlarında lastiği patladı.

Lastiği değiştirmek için aşağı inen Kıt'a, sürücüsü öğrenilemeyen 14 FJ 098 plakalı tır çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kıt'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

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