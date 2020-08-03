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Aktüel

Adana Valisi Süleyman Elban: "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti."

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:42:16 -
Adana Valisi Süleyman Elban: "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti."
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