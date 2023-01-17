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Spor Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlığı
Spor

Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlığı

Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:29:00 -
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlığı

Adana Demirspor tesislerinde teknik direktör Vincenzon Montella ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenman başladı. Topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti.

Ardından Giresunspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ta, bugün gerçekleştirilen antrenmanı takip etti, futbolcularla sohbet etti.

Maç 20 Ocak Cuma saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

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