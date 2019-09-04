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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Mühendislik Fakültesinde görevlendirilmek üzere inşaat mühendisliği (hidrolik, geoteknik, cevher hazırlama) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için psikoloji gelişim psikolojisi öğretim görevlisi alımı yapılacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doktor öğretim görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:05
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı yayınladı. Mühendislik Fakültesinde görevlendirilmek üzere inşaat mühendisliği (hidrolik, geoteknik, cevher hazırlama) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için psikoloji gelişim psikolojisi öğretim görevlisi alımı yapılacak. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman? Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi doktor öğretim görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilan detayları şöyle: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından; birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe; ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Asgari Koşulları Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu içeren bir takım fiziksel dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte, PDF formatında özgeçmiş, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği, Üniversitemiz ilgili birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuru dilekçesini web adresinden (http://www.atu.edu.tr) alarak başvuracaklardır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:05
  1. İstanbul
  2. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  3. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurusu
  4. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi alımları

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