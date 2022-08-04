Adaletin batsın Adli Tıp

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Mahkumların hastalık sebebiyle tahliye edilmesini sağlayacak karar mercii olan Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun demans/bunama hastalığı gerekçesiyle darbeci Çevik Bir’e sağladığı “adaleti”, Sivas Davası sanığı Ahmet Turan Kılıç’tan 2015 ile 2019 arasında hastanelerden alınan birçok rapora rağmen esirgediği ortaya çıktı.

Zalimi 11 ayda saldılar, gerçek hastada yıllarca direndiler

Millet karşıtı isimlerin kritik kuruluşlara ne derecede çöreklendiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. 28 Şubat Darbe Davası’nda müebbet hapis cezası alan eski 1. Ordu Komutanı Çevik Bir hakkında “demans hastalığının bulunduğu ve hayatını yalnız idame ettiremeyeceği” raporu veren Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun kararının ardından İzmir 1 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan “hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı” yönünde görüş bildirildi ve cuntacı Bir’in cezasının infazı 1 yıl süreyle geri bırakılarak ve tahliyesine karar verildi.

21 Ağustos 2021’de girdiği cezaevinden 1 Ağustos 2022’de çıkarak sadece 11 ay zindanda kalan darbeci Çevik Bir hakkındaki karar maşeri vicdanda kabul görmezken, Adli Tıp, benzer vaka sebebiyle muayene ettiği gerçek hasta ve hakiki mazlum Ahmet Turan Kılıç’la ilgili yıllarca farklı rapor hazırlamıştı.

Ahmet dede de demans değil miydi Adli Tıp?

28 Şubat darbesinin elebaşı eski orgeneral Çevik Bir’i “demans” hastalığı gerekçesiyle tahliye ettiren Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun, 28 Şubat kumpasının mağdurlarından Sivas Davası sanığı Ahmet Turan Kılıç’a aynı hastalık teşhisi konulmasına rağmen “cezaevinde kalabilir” raporu vererek yıllarca ölüme terk ettiği ortaya çıktı. Darbeci Çevik Bir, Adli Tıp sayesinde sadece 11 ay kaldığı cezaevinden 83 yaşında demans bahanesiyle yırtarken, 27 sene tutulduğu zindanda demans dahil 10 ağır hastalığa yakalandığına ve cezaevinde hayatını sürdüremeyeceğine dair yerel hastanenin rapor verdiği o dönem 85 yaşında olan Ahmet Turan Kılıç’ın tahliyesini Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nun frenlediği kaydedildi.

Sivas Numune Hastanesi’nin Ahmet Turan Kılıç’la ilgili 18.04.2019 tarihli raporuyla, tahliye talebiyle Adli Tıp’a sevk edilen 85 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç’ı 17.05.2019 tarihinde muayene eden Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nun “kocama hali yok”, “sürekli hastalık kapsamında değil” diye rapor hazırlayıp Kılıç’a tahliye kapılarını kapattığı bildirildi.

Hastane: Kılıç, demans hastası tahliye edilsin

Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç ile ilgili Sivas Numune Hastanesi’nin 8 uzman hekimi, hastalığının iyileşebilecek düzeyde olmadığı, cezaevi şartlarında tedavinin mümkün bulunmadığı ve cezanın ertelenmesi gerektiği yönünde rapor oluşturmuştu. Sivas Numune Hastanesi’nin 18.04.2019 tarih, 2400 no’lu Sağlık Kurulu Raporu’nda şu ifadeler yer alıyordu: “Hükümlünün cezasının infazı halinde sanık hakkında hayati tehlike teşkil eder. Cezanın infazı reviri olan bir ceza infaz kurumunda mümkün değildir. Hastalığı iyileşebilecek bir hastalık değildir. Cezasının tehiri gerekir. Hastalığı sürekli hastalık olup kocama hali teşkil eder. Hastalıkları sürekli tedavi gerektirir...”

Onlarca ilaç, birçok ağır hastalık

56 farklı ilaç içerek hayata tutunan Sivas sanığı Ahmet Turan Kılıç’ın hastalıkları ise hastane kayıtlarına şöyle geçmişti: Demans, kalp hastalığı, damar sertliği, vertigo, kas romatizması, iltihaplı romatizma, görme-işitme kaybı, alt solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, mide ve bağırsak enfeksiyonu, prostat büyümesi, egzama...

Adli Tıp'ın zulüm raporu

Adli Tıp Kurumu’nun, o dönem 85 yaşında olan Ahmet Turan Kılıç’ın muayenesiyle ilgili Akit’in ulaştığı 69365276-101.01.02- 2019/54185/9400-8553 sayılı raporunda şu ifadeler yer alıyor: “Ahmet Turan Kılıç’ın hâli hazır durumuyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile değişik 104/16 maddesinde yazılı ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli’ kapsamında olmadığı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi kapsamında değerlendirilmediği...”

O üyelere suç duyurusu

85 yaşındaki demans hastası Ahmet Kılıç hakkında verilen “cezaevinde kalamaz” raporuna direnerek tahliyesini engelleyen Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu üyeleri hakkında Uluslararası Adalet Platformu, “görevi ihmal”, “görevi kötüye kullanma” ve “işkence-eziyet” gerekçeleriyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 30.10.2019 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Adli Tıp en sonunda pes etti, Erdoğan'ın imzasıyla tahliye oldu

Yerel hastanenin “bunama hali var, cezaevinde kalamaz” raporunu yok sayarak Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç’ı zindanda yıllarca mağdur eden Adli Tıp Kurumu, sonunda kamuoyundan yükselen tepkilere kulak vererek, mazlumun raporunu onaylamış ve Ahmet dede, Ocak 2020’de Cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edilmişti. Demans hastası Ahmet Turan Kılıç, tahliyesinden 1 yıl sonra 19 Temmuz 2021’de 87 yaşındayken Hakk’ın rahmetine kavuştu.