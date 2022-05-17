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Yerel Adalet Bakanlığına personel alımı
Yerel

Adalet Bakanlığına personel alımı

Adalet Bakanlığı'na 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 03:22:00 -
Adalet Bakanlığına personel alımı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesine 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 18 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav yapılacak

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek, sınavlara ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

AA'nın haberine göre adaylar, başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreciyle ilgili diğer bilgilere bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

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