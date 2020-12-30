Adalet Bakanliği adalet kart başvurusu | Adalet Kart başvuru formu indir

Hakim ve savcı adaylarımız için, “Aday Kimlik Kartı” basımı uygulamasına son verilmiştir. Hâkim ve savcı adaylarımız, aday kimlik kartı yerine kullanıcılarına birçok avantaj sağlayan Adaletkart temin edebilecektir. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile Turuncu Holding A.Ş. arasında 30.05.2018 tarihinde "Personel Akıllı Kimlik Kartı" sözleşmesi yenilenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlık merkez teşkilatı, adli ve idari yargı ve bağlı kuruluşlarda görev yapan hâkim-savcı ve personelin Adaletkart’ları yenilenmekte, göreve yeni başlayanlar yönünden ise ilk defa verilecek olan kartların basımı yapılmaktadır.

Hakim ve savcı adaylarına da diğer merkez atamalı personel ile birlikte Adaletkart verilecek olup, bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce basımı yapılan "Hâkim-Savcı Aday Kimlik Kartı" basımı uygulamasına son verilmiştir.

Bu bağlamda, Hâkim ve savcı adaylarının Adaletkart talebine ilişkin müracaatları Adli Yargı Adalet Komisyonu bulunan mahallerde Bakanlık Muhabere Bürosunca, UYAP Bilişim Sisteminde "Merkez atamalı personel işlemleri" menüsü altında bulunan “Adalet Kart İşlemleri” ekranından; İdari Yargı Adalet Komisyonlarında, Adalet Komisyonu modülünde, “İzin” rolünde yer alan “Adalet Kart İşlemleri” ekranından alınması gerekmektedir.

Adalet Kart nasıl alınır?

Müracaatlar, “Adaletkart Başvuru Formu”nun doldurularak ve müracaat sahibince ıslak imza ile imzalanarak, form ekinde müracaat sahibine ait nüfus cüzdanı ön ve arka fotokopisinin başvuru yapılacak birime ibrazı ile gerçekleştirilecektir.

Hâkim ve savcı adaylarının, Adalet Akademisinde bulunmaları durumunda “Adaletkart Başvuru Formu”nu ve nüfus cüzdanı ön-arka fotokopilerini başvuru yapacakları birimime (Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarının, Adalet Komisyonunun bulunduğu mahal Cumhuriyet Başsavcılığına; İdari Yargı Hâkim Adaylarının ilgili Adalet Komisyonuna) posta yolu ile göndermeleri durumunda, ilgili birimce başvuru işlemleri gerçekleştirilecektir.

Adalet Kart başvuru formunu doldurmak için tıklayın