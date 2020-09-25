Acun Ilıcalı’nın yeni projesini yerden yere vurdular! ‘Bakkal dükkanı gibi…’

Türkiye’ye getirdiği formatlarla Türk aile yapısını bozacak yayınlar yapan Acun Ilıcalı, İslamı ve gençleri hedef alan Netflix benzeri dijital platform altyapısı kurdu.

Ilıcalı, yeni projesinin ismini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni platformun adının "Exxen" olacağını söyleyen Ilıcalı’nın, şımarık tavırlarıyla bilinen Aleyna Tilki, Oğuzhan Koç, Cem Yılmaz gibi isimlere yer vereceği öne sürüldü.

Yazar Kübra Par’dan, yapımcı Acun Ilıcalı’yı sinirlendirecek yorum geldi. Par, Ilıcalı’nın kuracağını açıkladığı dijital platform Exxen’in tutmayacağını söyledi ve Türkiye’de kurulan farklı dijital platformları örnek gösterdi.

‘Exxen’e para ödemezler’

‘Hayırlı olsun ama bence ölü doğacak bir proje çünkü’ proje diyen Kübra Par, rezil yayınlarıyla bilinen Netflix ve Amazon Prime’a dünya devi diyerek, Exxen için sınırlı bir platforma kimse para ödemek istemeyeceğini söyledi.

Gençlerin bu tür platformlara daha çok üye olduğunu hatırlatan Par, ‘Yeni kuşak dünyaya açık, yabancı dizileri sevdikleri için çoğu Netflix’i ya da internetteki kaçak yayınları tercih ediyor. Bir de Türk platform için her ay harçlıklarından kesmezler’ dedi.

Kübra Par:

Netflix’in 2020 yılında sadece yeni içerikler için ayırdığı bütçe 17.3 milyar dolar yani yaklaşık 130 milyar TL. Amazon Prime ise 8 milyar dolar ayırmış bu işe. Toplam bütçelerini hayal dahi edemediğimiz bu dev şirketler karşısında Acun’un Exxen’i bakkal dükkanı gibi kalır.