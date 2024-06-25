  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı'nın prensi Amedspor'a transfer oldu
Spor

Acun Ilıcalı'nın prensi Amedspor'a transfer oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-25 09:23:00 - 2024-06-25 09:28:55
Acun Ilıcalı'nın prensi Amedspor'a transfer oldu

Geçen sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Adama Traore, Amedspor'a transfer oldu.

Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Amedspor, Hull City'den Adama Traore'yi transfer etti.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Amedspor'a imzayı attı.

Amedspor bu transferi şu sözlerle duyurdu:

"İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traoré’yi renklerimize bağladık. Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré, ülkemizde en son Hatayspor forması giymişti. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Adama Traoré’ye hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun..."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hull City'de geçtiğimiz sezon 25 maçta süre alan Malili futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...
Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...

Spor

Acun Ilıcalı'dan flaş karar: Hull City sonrası bunu da yaptı! Büyük hamle...

Satın alacağı yeni takımı açıkladı! Acun Ilıcalı o futbol kulübünü de alıyor! "Miha Zajc, Hull City’ye gelmedi ama belki buraya gelmek isteyebilir"
Satın alacağı yeni takımı açıkladı! Acun Ilıcalı o futbol kulübünü de alıyor! “Miha Zajc, Hull City’ye gelmedi ama belki buraya gelmek isteyebilir”

Spor

Satın alacağı yeni takımı açıkladı! Acun Ilıcalı o futbol kulübünü de alıyor! “Miha Zajc, Hull City’ye gelmedi ama belki buraya gelmek isteyebilir”

Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City play-off'a kalamadı: Büyük yatırım çöp oldu!
Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City play-off'a kalamadı: Büyük yatırım çöp oldu!

Spor

Acun Ilıcalı'ya kötü haber! Hull City play-off'a kalamadı: Büyük yatırım çöp oldu!

Hull City ayrılığı duyurdu!
Hull City ayrılığı duyurdu!

Spor

Hull City ayrılığı duyurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23