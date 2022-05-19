Acun Ilıcalı transferi duyurdu

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, basın mensuplarıyla buluştu. Türk iş insanı, Süper Lig'den transfer etmeye çok yakın oldukları ismi açıkladı. Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarına da müjde verdi.

Taraftarlar için özel hamle

Hull City taraftar grubuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları kuzey tribününe çekmeye hazırlandıklarını duyurdu. Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

"Opsiyonu zorunlu olarak kullandık"

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler de Acun Ilıcalı'nın yanında sorulara cevap verdi. Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını belirtti. Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerini ifade etti.

İlk transferi Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon için ilk transferi Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Acun Ilıcalı, 'Neredeyse bitti' ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

26 yaşındaki Adama Traore, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Malili orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 18 maçta Akdeniz ekibinin formasını giydi. Adama Traore bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist üretti.

Hull City'nin bu sezon gösterdiği performansın bazı taraftarlar tarafından eleştirildiği ve bunun takım üzerindeki etkisinin nasıl olduğu sorusuna Tan Kesler, kulüpte çok fazla zaman geçirdiğini, herhangi bir bilgisi olmadığı yanıtını verdi.