Acun Ilıcalı büyük oynuyor! Trabzonsporluları üzen haber

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımı Hull City, Premier Lig'e yükselmek adına iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'da tecrübeli futbolcu Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sona erdi. Karadeniz ekibi oyuncunun menajeri ile birçok kez masaya oturmasına rağmen anlaşma sağlayamadı. Şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Nwakaeme, Trabzonspor'dan 3 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro maaş talep etti. Bordo mavili kulüp ise 1.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. İki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi.

Haber7'de yer alan habere göre Hull City, Trabzonspor'la anlaşamayan Anthony Nwakaeme'ye teklifte bulundu. Acun Ilıcalı'nın oyuncunun menajeriyle görüştüğü ve Trabzonspor'dan daha iyi bir teklifte bulunduğu belirtildi. Acun Ilıcalı, Nwakaeme'nin menajerine 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun menajerinin teklife sıcak baktığı ve düşünmek için zaman istediği belirtildi.