Acun Erzurumspor’a destek gecesini erteledi ortalık karıştı

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Acun’un kalanlında düzenlenmesi planlanan Erzurumspor’a destek gecesinin ertelenmesi tartışmalara neden oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beşiktaş’ın kongre üyesi Mesut Ugancanlar, ertelemeye yönelik konuşarak “Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?” diye sordu. Urgancanlar’ın iddiaları sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

Acun’dan cevap geldi

Hakkındaki iddialara sosyal medyadan cevap veren Acun, “Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir.” ifadelerini kulandı.