Açlık Tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 133'e yükseldi

Kenya’da "açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri" vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 21 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Shakahola Ormanı'nda "açlık tarikatı" soruşturmasında arama-kurtarma ve kazı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 133'e yükseldi.

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, "Bu ormanda çok daha fazla mezarımız var ve bu, bunun oldukça organize bir suç olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor" dedi. (İLKHA)

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