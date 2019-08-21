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Acılı et sosu tarifi | Barbekü sos

Etlerinize farklı ve eşsiz bir lezzet katmak istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
Acılı et sosu tarifi | Barbekü sos

Etleri marine etmek, ekstra bir lezzet katıyor. Hem marine edip, hem de pişirdikten sonra tüketebileceğiniz, birkaç farklı dokunuşa sahip, yepyeni bir tarifi sizlere sunuyoruz.

Etleri pişirdikten sonra tüketebileceğiniz birçok sos tarifi mevcut. En çok tüketilenler arasında barbekü, sarımsaklı mayonez, ranch, pesto ve klasik ketçaplar. Genel geçerin dışında birçok sos çeşidi mevcut. Dilerseniz kendi zevk ve damak tadınızın uygun olduğu malzemeleri karıştırarak soslar üretebilirsiniz.

Pişirmek ve ete ekstra lezzet katmak içinde envai çeşit soslar mevcut. Aynı şekilde bunlarıda kendi damak tadınıza uygun olarak yapabilirsiniz.

Bu tarifte ise bulacağınız sonuç; hafif ekşi, bir miktar tatlı ve ayarında acı bir tat...

Malzemeler

  • yarım çay bardağı domates püresi
  • 2 yemek kaşığı esmer şeker
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 1 yemek kaşığı acılı sos
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay bardağı su
  • tuz

Şeker ve suyu tencere içerisine alarak orta ateşte eritin. Üzerine soya sosu, sirke, acı sos ve domates püresini alarak devamlı karıştırın. 

Bir miktar toparlanmaya başlayıp, kıvam almadan ocaktan alın.

Ardından sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Etlere sürerek dolapta 1 saat kadar bekletin. 

Dilerseniz, etleri pişirdikten sonra, üzerine dökerekde tüketebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
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