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Dünya İran'da bir polisi öldürmekle suçlanan kişi idam edildi
Dünya

İran'da bir polisi öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'da bir polisi öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

İran’da şiddet olayları sırasında Hemedan kentindeki saldırıda hayatını kaybeden Binbaşı rütbeli polis Muhammed Cevad Bahşiyan'ı kasten öldürmekle suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen Fethullah Averi adlı bir kişi idam edildi.

İran'da bir polisi kasten öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, ocak ayındaki şiddet olayları sırasında Hemedan kentindeki saldırıda hayatını kaybeden Binbaşı rütbeli polis Muhammed Cevad Bahşiyan'ı kasten öldürmekle suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen Fethullah Averi adlı bir kişi idam edildi.

Averi'nin, Bahşiyan'ı ocak ayındaki gösteriler sırasında bıçaklayarak öldürdüğüne dair kamera kayıtları olduğu ve sanığın mahkeme sürecinde Bahşiyan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Devrim Mahkemesi tarafından verilen kararın Yüksek Mahkeme'de de onaylanması üzerine mahkumun bu sabah idam edildiği belirtildi.

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Yorumlar

Haci Cam

iranda kisasa kisas darisi Turkiyenin basina bizde asker polis ølduruluyor katiler tecauzcular narkomanlar az cezayla kurtuluyorlar bizdede idam olsun kisasa kisas
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