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Gündem Yeniden Refah'ta şok! Genel Başkan Yardımcısı ölümden döndü: 3 yaralı
Gündem

Yeniden Refah'ta şok! Genel Başkan Yardımcısı ölümden döndü: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeniden Refah'ta şok! Genel Başkan Yardımcısı ölümden döndü: 3 yaralı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in içerisinde bulunduğu makam aracı, Giresun'da trafik kazasına karıştı. Kazada Gezgin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Ordu'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan, sürücülüğünü Salih K.'nin yaptığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, Giresun Liman Kavşağı'nda ışıklarda Fatih K. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç demir bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ile araçta bulunan Serkan S. yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak kontrol altına alındıkları öğrenildi.

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