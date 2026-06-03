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Gündem Cüneyt Özdemir'den Siyasi "Balık Hafıza" Eleştirisi
Gündem

Cüneyt Özdemir'den Siyasi "Balık Hafıza" Eleştirisi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayımladığı videoda siyasi aktörlerin geçmiş dönemdeki tutumlarına ve mevcut söylemlerine dikkat çekerek, bu durumu "balık hafızalı olmak" ifadesiyle eleştirdi.

Videoda seçmenlere seslenen Özdemir, kişilere endeksli bir oy verme yaklaşımını eleştirerek, "Kusura bakmayın ya, ben kişilere göre oy vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı. Siyasette "Erdoğan'a karşıyız, gidiyorum şuna oy veriyorum" anlayışının siyasi arenadaki sonucunu sorgulayan Özdemir, vatandaşın yaşadığı beklentiyi ise "Acaba oy verdiğiniz adam, kendi yardımcısını konuşturacak mı?" sözleriyle dile getirdi.

Özgür Özel ve CHP’ye Eleştiri

Özdemir, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik dikkat çekici bir anımsatma yaptı. Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı dönemdeki duygusal tepkilerine ve desteğine atıfta bulunan Özdemir, Özel'in şu anki tutumunun geçmişteki söylemleriyle çeliştiğini ima etti. Özdemir, "Hepiniz oradaydınız ya, hepsi oradaydı" diyerek, siyasetçilerin geçmiş süreçlerdeki birlikteliklerini unutmaları veya görmezden gelmelerini eleştirdi.

"Balık Hafızalı Olmak Zorunda Değiliz"

İnsanların fikirlerinin ve bakış açılarının zamanla değişebileceğini kabul eden Özdemir, ancak bu değişimin geçmişle olan bağı koparacak seviyeye gelmesine tepki gösterdi. Özdemir, "Bu kadar da balık hafızalı olmak zorunda değiliz" diyerek, siyasi aktörlerin kendi geçmişlerini yok sayan tutumlarının seçmen nezdinde yarattığı tutarsızlığa dikkat çekti.

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