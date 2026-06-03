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Gündem Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu
Gündem

Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dış politikada Asya-Pasifik hamlesi! Bakan Fidan, Endonezya ile dev işbirliğini duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur’daki temaslarının ardından gittiği stratejik ortak Endonezya’da ekonomi, savunma ve bölge diplomasisine yön verecek kritik görüşmelere imza attı. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya gelen Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada temasların son derece verimli geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezyalı mevkidaşının belirlediği 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine odaklandıklarını vurgulayan Fidan; savunma sanayii, enerji, ulaştırma, yapay zeka ve helal gıda sektörlerindeki dev ortaklıkları detaylandırdıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya’daki temaslarının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinin ardından stratejik ortak Endonezya’da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilen ve mevkidaşı Sugiono ile bir araya gelen Fidan, görüşmelerde çok boyutlu konuların takibinin yapıldığını ve ikili iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığının teyit edildiğini belirtti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Fidan, şunları kaydetti;

Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya’da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono’yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi.

Görüşmelerimizde ayrıca, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Asya-Pasifik’teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz.

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