Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan kalsiyum, kemik sağlığı için ve aynı zamanda büyüme ve gelişme için önemli bir mineraldir. Kalsiyumun yanı sıra magnezyum, potasyum, selenyum gibi sağlığımızın korunmasında önemli mineralleri de içermekte. Sebzelerin toksin atıcı özelliklerinden dolayı vücudumuzun temizlenmesinde de önemli görevleri vardır. Sebzelerin suyunu içmek yerine sebzeleri blenderdan geçirerek posalı haliyle de tüketmek bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar tarifi nasıl yapılıyor merak ediyor. İşte En çok sadece o tercih edilen 2 tarif! Sebze püresi: Kırmızı sebze tarifi: 1 orta boy pancar. 1 adet havuç. 1 elma. Yarım baş mor lahana. 1 ince dilim taze zencefil. Bütün malzemeler yıkanır, katı meyve sıkacağından geçirilir ve mümkün olan en kısa sürede taze olarak tüketilmelidir. Hazırladığınız içeceği, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek tüketmek yağda eriyen vitaminlerden de yararlanmanızı sağlar. Kırmızı pancar: 4-5 yaprak marul. 4-5 dal maydanoz. 1 salatalık. 1 kivi. Yarım limonun suyu. 400 ml su. Bütün malzemeler yıkanır, blendırdan geçirilip hazırlanır ve mümkün olan en kısa sürede taze olarak tüketilir.