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Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...
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Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

Türkiye'nin en fazla tercih ettiği gıda grupları arasında taze meyve-sebze en çok tercih edilenler arasında yerini her daim koruyor...

#1
Foto - Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

Meyve ve sebzelerin içerdikleri vitamin, mineral, fitokimyasal ve enzimlerle gripten kansere birçok hastalığa kalkan olduğunu söylenirken Sebzelerin toksin atıcı özelliğinin en güzel detoks olduğunu söyleyen uzmanlar, üç tarif veriyor. Yer altında yetişen patatese rakip olan pancar en çok tercih edilen sebzelerin başında yer alıyor.

#2
Foto - Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

Köylülerce toplanan taze sebze ve meyvelerden hazırlanan ve hazırlandığı anda tüketildiğinde sağlık için çok daha faydası olan içecekler son yıllarda ülkemizde de sıklıkla tercih edilmeye başlandı. Taze sebze sularının tercih edilip tüketilmeye başlanması sağlık açısından çok faydalı. Marul, salatalık, ıspanak, pancar, havuç, elma, kivi gibi sebze ve meyvelerin katı meyve sıkacaklarından geçirilerek elde edilen bu içecekler içerdikleri vitamin, mineral, fitokimyasallar ve enzimler ile beraber tam anlamıyla bir şifa deposu. Bu içecekleri hazırlarken sebze miktarını, meyve miktarından fazla tutmak meyvelerden aldığımız fazla şeker miktarını da azaltmamıza yardımcı olmakta. Beslenme ve Diyet Uzmanları, sebze sularının mucizevi gücüne dikkat çekiyor:

#3
Foto - Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

“Sebze ve meyveler bağışıklık sistemi için önemli olan antioksidanlardan zengin besinler olduğu için bizi gripten kansere kadar birçok hastalığa karşı korur. Sebze suları, asitli ve gazlı içeceklerin aksine günlük sıvı ihtiyacımıza destek olur. B12 vitamini hariç diğer B grubu vitaminleri içerir. B grubu vitaminlerinin en önemli işlevleri metabolizmanın ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamasıdır.

#4
Foto - Bunları kullananlar rahat... Patatesten katbekat değerli: En çok tercih edilen pancar! Haftada bir bile yeter...

Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan kalsiyum, kemik sağlığı için ve aynı zamanda büyüme ve gelişme için önemli bir mineraldir. Kalsiyumun yanı sıra magnezyum, potasyum, selenyum gibi sağlığımızın korunmasında önemli mineralleri de içermekte. Sebzelerin toksin atıcı özelliklerinden dolayı vücudumuzun temizlenmesinde de önemli görevleri vardır. Sebzelerin suyunu içmek yerine sebzeleri blenderdan geçirerek posalı haliyle de tüketmek bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar tarifi nasıl yapılıyor merak ediyor. İşte En çok sadece o tercih edilen 2 tarif! Sebze püresi: Kırmızı sebze tarifi: 1 orta boy pancar. 1 adet havuç. 1 elma. Yarım baş mor lahana. 1 ince dilim taze zencefil. Bütün malzemeler yıkanır, katı meyve sıkacağından geçirilir ve mümkün olan en kısa sürede taze olarak tüketilmelidir. Hazırladığınız içeceği, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek tüketmek yağda eriyen vitaminlerden de yararlanmanızı sağlar. Kırmızı pancar: 4-5 yaprak marul. 4-5 dal maydanoz. 1 salatalık. 1 kivi. Yarım limonun suyu. 400 ml su. Bütün malzemeler yıkanır, blendırdan geçirilip hazırlanır ve mümkün olan en kısa sürede taze olarak tüketilir.

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