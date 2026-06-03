Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

OTOBÜSLER İLK SIRAYI BIRAKMIYOR İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379 bin 365 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 63 bin 227 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.