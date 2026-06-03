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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami sigorta tutarını açıklarken, riski ve risksiz sürücü arasındaki fark yüzde 500'e kadar çıktı.

#1
Foto - Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ HANGİ SEVİYEDE? Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 262 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 210 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

#2
Foto - Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

EN RİSKLİ VE EN RİSKSİZ BASAMAKTA FİYATLAR NE? Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 698 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 950 lira oldu. İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 134 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 689 lira oldu.

#3
Foto - Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

TİCARİ TAKSİLERİN PRİM TUTARI İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 25 bin 736 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 150 bin 46 lira, en düşük 25 bin 8 lira, İzmir'de en yüksek 145 bin 676 lira, en düşük de 24 bin 279 lira olarak belirlendi.

#4
Foto - Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

OTOBÜSLER İLK SIRAYI BIRAKMIYOR İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 379 bin 365 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 63 bin 227 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.

#5
Foto - Otomobil alacaklar dikkat: Fiyat farkı yüzde 500'e çıktı!

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

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