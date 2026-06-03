Bu telefon artık servet değerinde!

Dayanıklılığı ile dünyanın en gözdesi haline gelen ve 2000'li yılların başında satış rekorları kıran Nokia 3310 gibi eski nesil cep telefonları, günümüzde teknoloji koleksiyonerlerinin yoğun ilgisini görerek bazı yeni nesil akıllı telefonları geride bırakan uçuk fiyatlara satılıyor.

Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve akıllı telefonların cebe sığan küçük bilgisayarlara dönüşmesi ile 2000'li yılların başındaki tuşlu telefonlar birer antika ya da Vintage ikonu haline getirdi.

Fransız merkezli haber platformu L'lnternaute'un açıkladığı verilere göre bir dönemin popüler kültürüne şekil veren eski cep telefonu modelleri günümüzde teknoloji meraklıları ve koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor öte yandan piyasada ciddi satış rakamlarında el değiştiriyor.

HANGİ KRİTERLER CİHAZIN FİYATINI ETKİLİYOR?

Bu cihazların maddi değeri, uzmanların da vurguladığı gibi sadece çalışır vaziyette olmalarına dayanmıyor.

Pilleri ömrünü tüketmiş olsa dahi bazı detaylar eski modellerin fiyatını doğrudan yükseltiyor: Ürünün dış görünüşünün hatasız olması, modelin nadir bulunması, ilk günkü kutusu, faturası ve yan aparatlarıyla korunması, son olarak da limitli üretilen özel bir koleksiyonun parçası olması.

DÖNEMİN SİMGESİ: NOKIA 3310

Dijital nostalji pazarında en yoğun talebi gören modellerin başında, 2000'li yılların başında piyasaya sürülen ve dünya çapında 120 milyondan fazla satan Nokia 3310 geliyor.

Akıllı telefon özelliklerine, internet bağlantısına veya gelişmiş kamera sistemlerine sahip olmamasına rağmen Nokia 3310, dönemine göre sunduğu uzun SMS yazma imkanı, dayanıklı gövde yapısı, uzun pil ömrü ve içinde barındırdığı "Snake" gibi ikonik oyunlar nedeniyle koleksiyon piyasasında dönemin simge cihazı olarak kabul ediliyor.

Benzer şekilde, ilk nesil iPhone modelleri de internet platformlarında ve açık artırmalarda koleksiyoncular tarafından en çok aranan teknolojik ürünler arasında yer alıyor.