Aman dikkat! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Buzluğa koyan yandı... Yapın gıda israfı olmasın, kafanız rahat etsin

Gıdaları saklamak söz konusu olduğunda ilk akla gelen yer genellikle buzdolabı oluyor. Ancak konu ekşi mayalı ekmek olduğunda bu yöntem ters etki yaratıyor. Düşük sıcaklık, ekmeğin iç yapısındaki nişastanın hızla sertleşmesine neden olarak bayatlama sürecini hızlandırıyor. Uzmanlar, buzdolabına konulan ekmeğin kısa sürede hem yumuşaklığını hem de kendine özgü aromasını kaybettiğini belirtiyor. Yani iyi niyetle yapılan bu tercih, ekmeğin doğasına zarar veriyor. Ekmeğin dokusunu ve lezzetini korumak için en ideal ortam aslında oda sıcaklığı. Plastik poşetler yerine kağıt torbalar ya da pamuklu bezler tercih edilmeli. Bu sayede ekmek nefes alır, nem dengesi korunur ve kabuğu ile iç dokusu ideal formda kalır. Ayrıca hava sirkülasyonu sağlayan ekmek kutuları da bu süreçte oldukça etkili bir alternatif sunar.