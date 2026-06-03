Aman dikkat! Yıllardır yanlış yapıyormuşuz: Buzluğa koyan yandı... Yapın gıda israfı olmasın, kafanız rahat etsin
Mutfakların vazgeçilmezi olan, ekmekleri kullanırken dayanıklılığı ve ömrü nasıl uzar sorusunun cevabını her daim ararız...
Mutfakların vazgeçilmezi olan, ekmekleri kullanırken dayanıklılığı ve ömrü nasıl uzar sorusunun cevabını her daim ararız...
Ekmeğin daha uzun süre dayanması için çoğumuz onu aynı yere koyuyoruz. Oysa yeni araştırmalar, yıllardır "en doğru yöntem" sandığımız bu alışkanlığın aslında ekmeğe en çok zarar veren şeylerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik mesele dayanıklık ve lezzet kaybı değil; ekmeğin dokusu da ciddi şekilde değişiyor. Peki çözüm ne? Uzmanlara göre ekmeği gerçekten taze tutmanın yolu, pek de akla gelmeyen bir yöntemden geçiyor. İşte detaylar…
Mutfakların vazgeçilmezi olan, özellikle son yıllarda daha da popüler hale gelen ekşi mayalı ekmeği saklarken çoğu kişi farkında olmadan büyük bir yanlışa düşüyor. Gıdaları korumak için ilk akla gelen yer olan buzdolabı, söz konusu ekmek olduğunda sanıldığı kadar masum değil. Uzmanlara göre buzdolabına konulan ekmek, tazeliğini korumak yerine çok daha hızlı bayatlıyor. Bunun nedeni ise düşük sıcaklığın yeniden belirliyor olması. Ekmeğin iç yapısındaki nişastayı hızla kristalleştirerek sertleşmeye yol açması.
Üstelik bu durum sadece kıvamı etkilemekle kalmıyor; ekmeğin kendine özgü aroması da kayboluyor. Yani buzdolabına koyarak ekmeği koruduğunuzu düşünürken aslında lezzetini ve dokusunu geri dönüşü zor şekilde bozmuş oluyorsunuz. Peki doğru yöntem ne? İşte detaylar… Sofraların vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ekşi mayalı ekmek, son yıllarda artan popülaritesiyle dikkat çekiyor. Gözenekli yapısı, sindirimi kolaylaştıran doğal içeriği ve katkısız formuyla klasik market ekmeklerinden ayrılan bu özel lezzetin ömrünü belirleyen en kritik nokta ise doğru saklama yöntemi. Uzmanlara göre, pek çok kişinin "taze kalsın" diye yaptığı bazı alışkanlıklar aslında ekmeğin çok daha hızlı bayatlamasına yol açıyor. Hidrokolloidler, ekmeğin daha uzun süre ömürlü ve lezzetli kalmasını sağlayan harika yöntemler...
Gıdaları saklamak söz konusu olduğunda ilk akla gelen yer genellikle buzdolabı oluyor. Ancak konu ekşi mayalı ekmek olduğunda bu yöntem ters etki yaratıyor. Düşük sıcaklık, ekmeğin iç yapısındaki nişastanın hızla sertleşmesine neden olarak bayatlama sürecini hızlandırıyor. Uzmanlar, buzdolabına konulan ekmeğin kısa sürede hem yumuşaklığını hem de kendine özgü aromasını kaybettiğini belirtiyor. Yani iyi niyetle yapılan bu tercih, ekmeğin doğasına zarar veriyor. Ekmeğin dokusunu ve lezzetini korumak için en ideal ortam aslında oda sıcaklığı. Plastik poşetler yerine kağıt torbalar ya da pamuklu bezler tercih edilmeli. Bu sayede ekmek nefes alır, nem dengesi korunur ve kabuğu ile iç dokusu ideal formda kalır. Ayrıca hava sirkülasyonu sağlayan ekmek kutuları da bu süreçte oldukça etkili bir alternatif sunar.
GIDA İSRAFI YAPMAYIN! Ekşi mayalı ekmeği özel kılan en önemli özelliklerden biri, içerdiği doğal asitler. Bu asitler sayesinde ekmek, ekstra katkı maddesine ihtiyaç duymadan kendini koruyabiliyor. Laktik asit bakterileri, hamurun yapısını güçlendirerek hem kuruma hem de küflenmeye karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Bu nedenle kaliteli bir ekşi mayalı ekmek, doğru koşullarda saklandığında oda sıcaklığında günlerce tazeliğini koruyabiliyor. Eğer ekmeği birkaç gün içinde tüketmeyecekseniz, en doğru seçenek dondurucuya kaldırmak. Ancak burada da önemli bir detay var: ekmeği bütün halde değil, dilimleyerek saklamak.
Dilimlenen ekmekler hava almayacak şekilde paketlenip dondurulduğunda, bayatlama süreci neredeyse tamamen durur. Tüketmek istediğinizde ise bir dilimi çıkarıp doğrudan tost makinesine ya da tavaya almanız yeterli. Sonuç, neredeyse fırından yeni çıkmış kadar taze ve lezzetli bir ekmek olur.
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