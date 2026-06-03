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Gündem Özel’in solcu bıyığından “iğrenç” diye söz etmesi solcuları kızdırdı! Özel’in FETÖ elebaşı önünde badem bıyıklı fotosunu paylaştılar!
Gündem

Özel’in solcu bıyığından “iğrenç” diye söz etmesi solcuları kızdırdı! Özel’in FETÖ elebaşı önünde badem bıyıklı fotosunu paylaştılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özel’in solcu bıyığından "iğrenç" diye söz etmesi solcuları kızdırdı! Özel’in FETÖ elebaşı önünde badem bıyıklı fotosunu paylaştılar!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Çelik’ten “Gelmiş o iğrenç bıyıklı” diye bahsetmesi, solcuları kızdırdı.

Özel’e tepki gösteren solcu vatandaşlar, sosyal medyadan “Özgür Özel’in, tiksinerek ifade ettiği “gelmiş o iğrenç bıyıklı” dediği bıyık, on yıllardır alışkın olduğumuz tipik sosyal demokrat bıyığı, solcu bıyığıdır. O bıyığın Türkiye’deki siyasi aidiyeti CHP’dir!”, “CHP’li demokrat adamların sembolü olmuş bu bıyık, nasıl olur da Özgür Özel’i bu kadar tiksindirir ve midesini bulandırarak hakaret ifadesi haline gelebilir!”, “Solcu bıyığından FETÖ nefret eder ancak” gibi ifadelerle kendisini eleştirdiler.

ÖZGÜR’ÜN BADEM BIYIKLI HALİNİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan, Özgür Özel’i FETÖ elebaşının portresinin önünde badem bıyıklı bir şekilde tasvir eden fotoğrafı paylaşan partililer, Özel’in FETÖ’cü olduğu için solcu bıyığından nefret ettiğini ortaya koydular.

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Yorumlar

Blondepate

Herşey hâl oldu, bıyık mı sorun oldu....

koparan

Devleti Milleti dolandıran soyan,gasp eden zihniyetin ele başları devamlı Ata türk posteri önünde poz verirken Çektir dikleri fotoğraflarını yayınlarlar..! Sanı rım anlamı en büyük atatürkçü benim. Veya ; Neler neler..! Lakin; Haramın acısı çıkar,aheste aheste..! Bu dünyada çıkmaz ahirete sarkarsa; çocugundan çıkar..! Allah korkusu olmaz'sa...!
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