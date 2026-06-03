Özel’in solcu bıyığından “iğrenç” diye söz etmesi solcuları kızdırdı! Özel’in FETÖ elebaşı önünde badem bıyıklı fotosunu paylaştılar!

Özel’e tepki gösteren solcu vatandaşlar, sosyal medyadan “Özgür Özel’in, tiksinerek ifade ettiği “gelmiş o iğrenç bıyıklı” dediği bıyık, on yıllardır alışkın olduğumuz tipik sosyal demokrat bıyığı, solcu bıyığıdır. O bıyığın Türkiye’deki siyasi aidiyeti CHP’dir!”, “CHP’li demokrat adamların sembolü olmuş bu bıyık, nasıl olur da Özgür Özel’i bu kadar tiksindirir ve midesini bulandırarak hakaret ifadesi haline gelebilir!”, “Solcu bıyığından FETÖ nefret eder ancak” gibi ifadelerle kendisini eleştirdiler.

ÖZGÜR’ÜN BADEM BIYIKLI HALİNİ PAYLAŞTILAR

Öte yandan, Özgür Özel’i FETÖ elebaşının portresinin önünde badem bıyıklı bir şekilde tasvir eden fotoğrafı paylaşan partililer, Özel’in FETÖ’cü olduğu için solcu bıyığından nefret ettiğini ortaya koydular.