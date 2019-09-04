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Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara bırakmayacağım

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelerden kanser hastası Ayşegül Biçer (35), oğlu Mustafa Biçer'in (18), terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından kaçırıldığını söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:50

Tek oğlu Mustafa Biçer kaçırıldığından bu yana çok zor günler geçirdiklerini anlatan anne Biçer, "17 Kasım 2018 Cumartesi sabah evden çıktı. 2 gün sonra bizi aradı. Bizi aradığında YPG ile beraber olduğu söylendi. YPG yetkilileri, bizimle konuştu. Kesinlikle ben onlara oğlumu bırakmayacağım, mücadele ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. 10 ayı bitirdik, ne ses var ne de seda. Kendi evimizde oturamaz hale geldik, yediğimiz yemekten hiçbir şey anlamaz olduk. Ben hastayım, oğlum hastalığımı biliyordu. Kanser hastasıyım 3 yıldır mücadele ediyorum. Tek oğlumdu. Oğlumu neden benden aldılar Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden kopartıp götürüyorlar. Ben sonuna kadar burada oturacağım, kendi mücadelemin peşini de kesinlikle bırakmayacağım. Varsa başka annelere de sesleniyorum, gelin hep beraber oturup bu mücadeleyi devam ettirelim. Ya ölüsüyle ya dirisiyle evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.

Oğlunun Suriye'nin Tel Abyad şehrindeki eğitim kamplarında olduğunu söyleyen Ayşegül Biçer, "HDP'lilere de sesleniyorum ne Kürtlük davasıdır Ben Kürt'üm, hiç kimse bana karışmamış, şu ana kadar devlet evimde hiçbir zulüm yapmamış. Neyin davasıdır, dağa çıkıp savaşıyorlar Çoluk çocuğumuzu önümüzden koparıyorsunuz; neyin davasıdır bize söyleyin, biz de sizin peşinizden koşalım. Kesinlikle ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
  1. YPG
  2. HDP

YORUM YAZ

  • kürdi kürdi 20 dk önce
    İnşallah oğluna sağ salim kavuşursun, bu zulüm bitsin bu ihanet çemberi dağılsın İnşallah. Geçmişte ülkemize kasteden dış mihraklar yüzyıllardır bu ülkede barış ve refah içinde birlik ve beraberlik içinde yaşayan türk ve kürt kardeşlerin arasına nifak tohumları serpip fitne çıkartarak ayrılığa dargınlığa sebep oldular. Ama İnşallah yakın bir zamanda bu husumet son bulur ve tekrar birlik ve beraberlik kardeşlik oluşur. Tabi her türk ve kürt bu oyuna gelmedi, mesela ben mardin kürdiyim ama türklerle aramda bir husumet yoktur. Bana husumet eden türk varsa da onu Allaha havale ederim, uğraşmam. Ben asıl vazifeme bakarım, bizim asıl vazifemiz nedir. Ümmet bilinciyle, Tevhid bayrağını dikip dahilde nefsle mücadele hariçte küffarla cihad etmektir. Ne mutlu Müslümanım diyene.
  • şenerşener1 sa önce
    bırakın bu ayakları

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