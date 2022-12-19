Geçtiğimiz günlerde yapılan Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından açıköğretim sınavı yapılmıştı. Bugün Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı açıköğretim (aöf) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi tarafından kontrol edilebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. İkinci bir alan ya da açıktan üniversite okumak isteyen kişiler tarafından oldukça tercih edilen sınava birçok kişi rağbet etti.

Sınav sonucunu kontrol etmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, resmi web sitesi üzerinden Sınav Sonuçları butonuna tıklayıp giriş yaparak notlarına ulaşabilirler. Sınava girdiyseniz ve sonuçları görüntülemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar