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Eğitim Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı
Eğitim

Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı

Binlerce kişinin merak ettiği Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar AÖF sonuçlarını öğrenmek için Anadolu Üniversitesi resmi sitesine başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:20:00 -
Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Açıköğretim (AÖF) sınav sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi tarafından açıköğretim sınavı yapılmıştı. Bugün Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı açıköğretim (aöf) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi tarafından kontrol edilebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıköğretim sınav sonuçları açıklandı. İkinci bir alan ya da açıktan üniversite okumak isteyen kişiler tarafından oldukça tercih edilen sınava birçok kişi rağbet etti.

Sınav sonucunu kontrol etmek isteyen Anadolu Üniversitesi öğrencileri, resmi web sitesi üzerinden Sınav Sonuçları butonuna tıklayıp giriş yaparak notlarına ulaşabilirler. Sınava girdiyseniz ve sonuçları görüntülemek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar

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