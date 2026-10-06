Açığa satış ve virman soygun düzeninin felsefik adıdır

Borsa, uluslararası ekonomik düzenin bir parçası olarak manipülasyon üzerine kurulmuş, parçası olduğu ekonomik düzen gibi günümüzde soygun üzerine kurulu.

Hisse faaliyetinden doğan kar ve zarar neticesinden çok piyasadaki kurgu üzerinde değer kazanıp ya da kaybettiriliyor. Arşa çıkarılan hissenin kârını bırakın genelde zarar yazan şirketler, aynı şekilde dibe gömülen hisseler kâr açıklayan şirketler oluyor, yatırımcıyı hep terste bırakan hareketler ve buna da beklenti gerçekleşti, beklenti satın alındı diye kılıf uyduruyorlar.

Nasıl ki faizi istediğimiz gibi düşüremiyorsak, borsayı da istediğimiz gibi sınırlandıramayız, bankaların ve fon sahiplerinin borsa üzerinden yaptıkları soygunu önlemin çaresini bulmalıyız, yapılması gereken devletin denetiminde olan bu özel yapının şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Borsada açığa satış ve virman yoluyla, yatırımcılara büyük mağduriyetler yaşatılmakta. Bir hisseyi satın alan kişi ve kurum o hisseden para kazanmak için aldığı aşikar, hangi mantık kurum emanetinde olan bir hisseyi satmak suretiyle değerini düşürüp, bunu ucuz yoldan yerine koyup aradaki karı cebine indirmeyi açıklar, bunun izahı nedir?

Soygun düzenin felsefik adından başka neyle izah edilir ?

Virmana gelince kendi hesabınızdaki hisseyi başka bir kuruma yine kendi hesabınıza virman yapmak olabilir, başkasına virman yapmak ise ticaret yapmış gibi kabul edilmeli, kurumlar, fonlar birbirine virman yaparak hissenin izini kaybettirip, alış/satış yaparak hisseye hacim kazandırıyorlar, burda yatırımcılar aldatılmış oluyor, gerçekte hisse ait olduğu kişi ve kurum dışına çıkarılmış gösteriliyor. İşlem hacmini sahte bir şekilde artırıp yanlış yönlendirme amacıyla kullanılıyor.

Açığa satışın nasıl tehlikeli olabileceği, bir örnekle izah edeyim ve bu tür açıkların nelere mal olabileceği görmeniz açısından!!! olmuştur demiyorum!!! Bu tür akla mantığa uymayan uygulamaların oluşturacağı/oluşturduğu sıkıntılar!!!

SASA şirketinin patronu geçmişte “hissemiz çok pahalı. ben bu fiyata almam” diye açıklama yaptı, o fiyata gelene kadar susup bunu söylemek aslında suç, ondan sonra fiyatlar çakıldı.

Yetmedi 1 sene sonra pahalı dediği hisseleri (60 TL’den 180 TL’ye ÇIKTI DİYE) % 40 düşüğüne yerine koydu. Binlerce mağduru var o şirkete yatırım yapan.

Burda açığa satış diye bir garabet olmasa bunları bu kadar rahat yapamazlar.

NOT : SASA hisselerinin bugün baktığınız fiyatı, görseldeki fiyatı gibi daha düşük görülmektedir, bunun nedeni, bu spekülasyon dönemlerdeki büyük bedelsiz sermaye artırımından dolayıdır, bugünkü fiyatı 70 kata çarparsanız bölünmeden önceki fiyatı gösterir.