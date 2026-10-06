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Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

TRT muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#2
Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu.

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Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı.

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Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti.

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Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

Hazırladığı program ve haberlerle bir çok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.

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Foto - Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti

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