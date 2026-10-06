Acı haber geldi! TRT’nin önemli ismi hayatını kaybetti
TRT muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TRT muhabiri Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
TRT muhabiri Recep Levent Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gazeteciliğe 1989 yılında adım atan Öztürk, özellikle savaş ve kriz bölgelerinde yaptığı haberlerle tanınıyordu.
2008 yılında Gürcistan'daki çatışmaları takip ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış ve bir gözünü kaybetmişti. Öztürk; Afganistan, Pakistan, Orta Doğu ve farklı çatışma bölgelerinde görev yaptı.
TRT Haber’de yayınlanan Yardım Konvoyu programını sundu. 2026 yılında da Beyrut'ta savaş bölgesindeki gelişmeleri takip etti.
Hazırladığı program ve haberlerle bir çok ödül kazanan Recep Levent Öztürk, dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmaları da yürüttü.
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