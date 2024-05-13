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Gündem Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi!
Gündem

Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:33:00 - 2024-05-13 23:46:31
Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi!

Ankara Emniyeti’nde açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmeler üzerine Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda açığa alınan üç polis müdürünün evinde savcılık talimatıyla arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu’nun açtığı soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılan Ankara Emniyeti mensuplarının ev işyeri ve araçlarında CMK’nın 116, 119 ve 127’nci maddeleri uyarınca arama ve el koyma işlemi yapıldığı öğrenildi.

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