Acıbadem kurabiyesi: En güzel yol! Hazırlık zor değil kolay! 3 yumurta ile yapılacak, yayılarak mis kokacak!

En güzel kurabiyeleri yapmak için yöntem, bir yol üç yumurta ile yapılacak. Misafir ağırlamak zorunda kalanlar artık, misafirler Acıbadem kurabiyesi ile karşılanacak. Bu kurabiyeyi yapmak çocukları da sağlıklı beslemeye yardımcı olabilir. Ortama mis gibi yayılarak kokusunu bütün evi saracak.