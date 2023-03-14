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Yerel Acı son... 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Yerel

Acı son... 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan'a ait unsurlarca Türkiye karasularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. 4 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:39:00 -
Acı son... 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki lastik bottaki 38 yabancı uyrukluyu kurtardı. Bölgede 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, denizde başka düzensiz göçmen olma ihtimaline karşı başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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