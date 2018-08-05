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Acı haber: Astsubaya yıldırım isabet etti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde yıllık izinde olan astsubay, tarlada çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:23
Acı haber: Astsubaya yıldırım isabet etti!

Karamanlı Mahallesi'nde çalışmak amacıyla tarlaya giden 36 yaşındaki Murat Çolpan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekipleri, tarlada hareketsiz bulunan Çolpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILDI

Çolpan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayaklarında yanıklar olduğu tespit edilen Çolpan'ın yapılan otopside yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da hava astsubay olarak görev yapan evli ve bir çocuk babası Çolpan'ın izne geldiği Denizli'de kayınpederinin tarlasında yonca hasadı yaptığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 19:23
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. Murat Çolpan
  4. Denizli
  5. Çivril
  6. astsubay

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