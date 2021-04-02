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Spor Abreu vazgeçmiyor! Yine imzaladı
Spor

Abreu vazgeçmiyor! Yine imzaladı

Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, 44 yaşında Sud Amerika'ya transfer oldu. Tecrübeli futbolcu bu imza ile 31. transferini gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 12:40:00 -
Abreu vazgeçmiyor! Yine imzaladı

Uruguay'ın 44 yaşındaki futbolcusu Sebastian Abreu, hem futbola hem de rekora doymuyor. Son olarak Uruguay ekibi Sud Amerika'ya imza atan Abreu, kariyerindeki 31. transferini gerçekleştirdi ve en fazla takım değiştiren futbolcu unvanını elde etti.

Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, inanılması güç bir rekora imza attı. 44 yaşındaki futbolcu kariyerinin 31. transferini gerçekleştirdi.

Uruguay ekibi Sud America'ya transfer olan Abreu, "İlk günkü gibi heyecanlıyım. Ben futbol için doğmuşum. Belki yeniden Uruguay forması da giyerim" ifadelerini kullandı. Uruguay'ın 4. olarak tamamladığı 2010 Dünya Kupası'nda yer alan Sebastian Abreu, 7 maçın 4'ünde forma giymişti. Toplamda ise 70 kez giydiği Uruguay formasıyla 26 gole imza attı.

44 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca giydiği takımlar şu şekilde;

Defensor, San Lorenzo, Deportivo La Coruna, Gremio, Nacional, Cruz Azul, America de Cali, Tecos, Sinaloa, Monterrey, San Luis, UANL, River Plate, Beitar Jarusalem, Real Sociedad, Aris, Botafogo, Figueirense, Rosario Centrali Aucas, Sol de America, Sante Tecla, Bangu, Central Espanol, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Rio Branco, Boston River, Athletic Club-MG, Sud America.

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